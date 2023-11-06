阪神を３８年ぶりの日本一に導いた岡田彰布監督（６５）が６日、大阪市内でシーズン終了報告会見を行い、投手陣のＭＶＰに村上頌樹投手、野手陣のＭＶＰに近本光司外野手、中野拓夢内野手の１，２番コンビを挙げた。村上について、岡田監督は「開幕当初は７人目の先発要員でベンチに入れてたが、ワンチャンスですごいインパクトのある投球をした。ピッチャー陣の中ではナンバー１」と賛辞を惜しまなかった。近本、中野のコン