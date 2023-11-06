季節性インフルエンザについて、厚生労働省は全国で報告された患者の数が1医療機関あたり「19.68」人となり、10週連続で増加したと発表しました。愛媛県と埼玉県では「警報レベル」の目安となる30人を超えています。厚労省によりますと、先月29日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は9万7292人でした。前の週から1万6000人あまり増え、1医療機関あたりでは19.68人となりました。前の週か