済生会前橋病院（前橋市上新田町）は、災害時の救援などに使用している「救急搬送車」の買い替えに向け、クラウドファンディング（CF）を開始した。12月26日まで1500万円を目標に寄付を呼びかける。【写真】テープで補修…古くなった救急搬送車の座席同病院は前橋市が廃車にした2004年式の救急車を譲り受けて使っているが、山道などで馬力が足りず、シートもガムテープで補修しているという。これまで新潟県中越地震（04年）や