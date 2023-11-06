日本シリーズが５９年ぶりの関西対決となり、盛り上がりを見せたプロ野球。シーズンのフィナーレを飾るのが、２３日に予定される阪神、オリックス両軍のリーグ優勝を祝うパレードだ。だが、実行委員会が２０２５年大阪・関西万博のＰＲも兼ねた開催を発表すると、「政治利用では」との批判が上がる一方で、「勤労感謝の日」のボランティア動員に大阪府の職員労働組合が異議を申し立てる事態に。資金面も盤石とはいえず、万博同様、