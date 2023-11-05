自民党岸田派（宏池会）で事務総長代行を務めるなど、就任前の岸田文雄首相を支えた三ツ矢憲生元衆院議員は５日までに時事通信のインタビューに応じ、岸田政権について「表面的、場当たり主義だと国民に見透かされている。小手先のパフォーマンスを続ければ日本が行き詰まるだろう」と苦言を呈した。主なやりとりは次の通り。―政権発足から２年。どうみるか。２０２１年の自民党総裁選で首相が言っていた「新しい資本主義」