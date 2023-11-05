阪急阪神ホールディングスは５日、阪神タイガースの日本一記念セールについて発表した。６日から阪神百貨店梅田本店では全館でスペシャルセール、特別優待を実施、各売り場でご声援感謝福袋を発売する。５０００円以上お買い上げの方、先着１０万人にステッカーをプレゼントする。系列の阪急オアシス、イズミヤ、デイリーカナートなどでもセールを行う。阪神電車では各駅長室で優勝記念グッズを発売する。ＨＥＰファイブ、ナビオダ