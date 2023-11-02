岸田文雄首相は２日の記者会見で、自身が「増税メガネ」と呼ばれていることについて、「どんなふうに呼ばれても構わない。やるべきだと信じることをやる」と述べた。経済対策や防衛力強化などを挙げ「自分が信じることを決断し、実行していく姿勢はこれからも大事にしたい」と語った。「増税メガネ」は、インターネット上で広がっている首相をやゆする言葉。首相が所得税・住民税減税を表明したのも、「増税メガネと言われるの