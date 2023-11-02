横須賀市役所神奈川県横須賀市の２０２３年度上半期（４〜９月）のふるさと納税寄付額が、前年度同期と比べ約９００％増加したことが分かった。市は、２３年度からふるさと納税の担当課設置や、市内事業者と接点を持つ各課が連携チームをつくって返礼品を開発したことなどが主な要因としている。市ふるさと納税企画担当課によると、上半期の寄付額は１億４５２７万円で、前年度同期（１６２０万円）に比べ大幅に増加した。市へ
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