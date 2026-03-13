熊本で65年以上の歴史を誇る「好来ラーメン」が期間限定で登場／好来ラーメン「好来ラーメン」1000円東京ラーメンストリートでは、全国の有名店が登場する「ご当地ラーメンチャレンジ」を開催中。第2弾として登場するのが、1958年創業、熊本県人吉市で長年暖簾を掲げてきた老舗「好来ラーメン」です。自家製のマー油を贅沢に使用した黒いスープを特徴とし、見た目のインパクトとは対照的に、香ばしさとコクを備えながらも後味はす