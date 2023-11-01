時事通信（電子版）は10月23日、「立・共、次期衆院選で連携両党首が合意、政策協議へ」との記事を配信し、YAHOO!ニュースのトピックスに転載された。記事によると、立憲民主党の泉健太代表（49）と共産党の志位和夫委員長（69）が23日に国会内で会談し、次期衆院選の連携で合意したという。＊＊＊【写真を見る】オウンゴールは共産との共闘だけではない？あまりに下品で問題になった立憲民主の“ヒーラー立候補者”のSNS