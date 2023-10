FacebookとInstagram両方の広告を削除できる有料プランがMetaによって発表されました。有料プランは2023年11月からヨーロッパで提供開始される予定で、価格は月額9.99ユーロ(約1580円)です。Facebook and Instagram to Offer Subscription for No Ads in Europe | Metahttps://about.fb.com/news/2023/10/facebook-and-instagram-to-offer-subscription-for-no-ads-in-europe/FacebookやInstagramではタイムライン内にフォローして