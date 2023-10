ハイブリッドで4WDの新型SUVとは?トヨタの米国法人は2023年10月24日(現地日時)、新型SUVのティザー画像を初公開しました。同社は「全輪駆動を備えたこのミドルサイズのハイブリッドSUVは、期待以上の性能を発揮します(With All-Wheel Drive, this hybrid electric mid-size SUV goes beyond what’s expected.)」と説明。これに続けて「C u … soon.」というメッセージも発信しています。頭文字「C」の新型SUVとは