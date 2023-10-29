◆第１６８回天皇賞・秋・Ｇ１（１０月２９日、東京・芝２０００メートル＝良）天皇陛下が１１年ぶりに観覧された一戦は現役最高峰の古馬１１頭によって争われ、クリストフ・ルメール騎手が手綱を執ったイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が単勝オッズ１・３倍の圧倒的１番人気に応えて史上３頭目の連覇と国内外Ｇ１・５連勝を達成した。１分５５秒２と従来の記録を０秒９上回る驚異的コースレコ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 伝説ストリッパーの寂しき晩年
- 2. 武井壮への偏見 ひろゆき氏撃沈
- 3. 貯金2700万円 男性がやめたこと
- 4. 約10kg減 女性の水着姿に大反響
- 5. 浅野ゆう子 六本木で会計額驚き
- 6. ゴーン被告に自宅退去命令 控訴
- 7. 異常気象のアマゾンで歴史的発見
- 8. 池袋暴走事故の遺族に殺害予告
- 9. 山本圭壱 結婚式集まらず苦悩
- 10. 小林幸子 鬼滅「ラスボス」姿に
- 1. 伝説ストリッパーの寂しき晩年
- 2. 異常気象のアマゾンで歴史的発見
- 3. 池袋暴走事故の遺族に殺害予告
- 4. 女子高校生保護 8月と異なる服装
- 5. 学生暴行死? ホストクラブの評判
- 6. 裸晒され…闇金返さなかった末路
- 7. 大谷も影響? 骨董市に外国人殺到
- 8. マネキンのフリ成功し泥棒 逮捕
- 9. 男が男女の体中刺し逃走か 静岡
- 10. 渋谷が厳戒態勢「さみしい」
- 1. 紙ですか? 進次郎氏が矛盾に言及
- 2. 岸田首相 映画ロケ誘致に意欲
- 3. 「食べて弔う」驚きの動物園長
- 4. LINE使えなくなる? スルーに注意
- 5. 立ちんぼ強要…暴力で女性支配か
- 6. 公明代表 減税は1回で終わらない
- 7. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 8. 1億円当せん 数年後に家族は崩壊
- 9. 杉田水脈氏 「差別していない」
- 10. チェキフィルム品薄 意外な打撃
- 1. ゴーン被告に自宅退去命令 控訴
- 2. インドネシア「ガラスの橋」崩落
- 3. イラン少女死亡 地下鉄で暴行か
- 4. バスの座席全倒し 韓国の迷惑客
- 5. 女性兵並ばせ集団セクハラ 北
- 6. 「日本人が戻らない」台湾で話題
- 7. 女性の耳の中に生きたクモ 海外
- 8. 日本で無賃乗車 批判殺到し謝罪
- 9. 熊の強烈パンチに警備員ダウン
- 10. イッカク狩り クルーズ船で危機
- 1. 塾のカバン 学力レベルが分かる?
- 2. 日本で「餓死者」が出る理由は
- 3. 日本人ロリータ会長 中国で支持
- 4. 年収5倍は古い? マンション価格
- 5. 24Hで10万回再生 ナウシカ実写版
- 6. 高級旅館「人手不足」解消の秘策
- 7. ChatGPTに及び腰 日本金融の末路
- 8. ドラフト指名漏れから一流企業へ
- 9. 姉妹で家相続 売却拒みドロ沼へ
- 10. 奨学金 返還できないとどうなる?
- 1. 富豪 印若者は週70時間働くべき
- 2. Google 4兆円で検索エンジン独占
- 3. 女性に「なるほどね」NGな理由
- 4. 対話型AI 文章から住所バレも?
- 5. 楽天モバイル、Tensor搭載のGoogleスマ…
- 6. 今売れてるAndroidスマホのTOP10
- 7. Apple Music 実際に使ってみた
- 8. Amazon 各カテ別で1番売れたモノ
- 9. 「iOS14」さっそく脱獄される?
- 10. Lightroom 実践力アップ講座 : 第37回…
- 1. 阪神大勝「逆33−4」トレンドに
- 2. 織田信成 連盟の不手際に批判&涙
- 3. 身長224cm男の自撮り 米SNS注目
- 4. 武豊が右足負傷 天皇賞は戸崎に
- 5. 山本由伸のKO劇「最大の理由」は
- 6. 冨安健洋を英国メディアが絶賛
- 7. 織田信成「復帰届」未提出が判明
- 8. 山本由伸の大乱調招いた3球三振
- 9. 医学部内定もMLBへ 異色の天才
- 10. G1天皇賞 イクイノックスが圧勝
- 1. 武井壮への偏見 ひろゆき氏撃沈
- 2. 約10kg減 女性の水着姿に大反響
- 3. 浅野ゆう子 六本木で会計額驚き
- 4. 山本圭壱 結婚式集まらず苦悩
- 5. 小林幸子 鬼滅「ラスボス」姿に
- 6. 山本耕史「何様?」現場で激怒
- 7. 「ヤクザが女にモテる理由」とは
- 8. キムタクが番組で旧ジャニ言及か
- 9. 「痛みで眠れず」渡邊アナが報告
- 10. 中居正広 ベッキー例に挙げ放言
- 1. 弁当を見下す女性 まさかの提案
- 2. キャベツ無限に食える 話題ドレ
- 3. 赤ちゃん抱っこして地獄の空気に
- 4. 無印のチョコ「アレ」に激似と噂
- 5. 「私が最優先」勝手な姑に夫一蹴
- 6. ローソン 至福の新作グルメ5選
- 7. 手土産にケーキ15個 迷惑な義母
- 8. 糖質制限なしで28kg減 5つの秘訣
- 9. 「開かずの押入れ」プロの整理術
- 10. 友人を式に招待…非常識な返答が