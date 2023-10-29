◆第１６８回天皇賞・秋・Ｇ１（１０月２９日、東京・芝２０００メートル＝良）天皇陛下が１１年ぶりに観覧された一戦は現役最高峰の古馬１１頭によって争われ、クリストフ・ルメール騎手が手綱を執ったイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が単勝オッズ１・３倍の圧倒的１番人気に応えて史上３頭目の連覇と国内外Ｇ１・５連勝を達成した。１分５５秒２と従来の記録を０秒９上回る驚異的コースレコ