北海道・斜里警察署は今月28日午後2時ごろ、不同意性交の疑いで小清水町に住む男（67）を逮捕しました。男は今月25日ごろ、オホーツク総合振興局管内に住む女性（80代）の自宅で、女性に性交等をした疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性は知人で、日ごろからお互いの家を訪ねて野菜や作った料理などを差し入れする関係でした。男は25日も食べ物をやり取りする目的で女性の家を訪れ、部屋にあがったあと、突如