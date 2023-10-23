ÁÏ¶È¼Ô¤Î¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ­²Ã³²ÌäÂê¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬¡Ö£Ó£Í£É£Ì£Å¡½£Õ£Ð¡¥¡×¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡Ë¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÉ¤ì¤ËÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬Â¿ÊýÌÌ¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ³°¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤­¤¤¤Î¤¬¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡Ö£±£±¡Á£±£²·î¤Ë?²¾¥Ð¥é¥··Ý¿Í?¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£×£Å£Ó£Ô¡×¤¬¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡×¤â²þÌ¾¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥Ë