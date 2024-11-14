トータルゴルフフィットネス トレーナーの小宮です。皆さんはゴルフの練習グッズを取り揃えたりしていますか。スイングの悩みに対してのグッズが様々ある中で実際に自分に何が適しているのか選択するのはとても難しいと思います。そこで今回は当クラブでオススメしている練習器具・トレーニンググッズをご紹介させて頂きたいと思います。今回ご紹介するのはゴルフ界でも大人気のある道具です。この道具たちをTGF流の使い方も交え