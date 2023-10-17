作家の百田尚樹氏らが立ち上げた日本保守党の17日の結党会見で、地域政党「減税日本」代表の名古屋市の河村たかし市長の共同代表就任が発表された。名古屋城の天守木造化はじめ、市政の課題が山積する中での河村氏の「決断」に、関係者からは批判や歓迎、戸惑いなど様々な声があがった。【画像】障害者に「我慢せえ」差別発言に拍手…河村市長は「熱いトークもあって良かった」減税所属議員は、会見直前に河村氏の共同代表就任