米ハワイのマウナケアにある国立天文台の「すばる望遠鏡」が、現地時間9月15日から夜間観測を中止している。国立天文台の発表では、「主鏡」を支える装置にトラブルが起きているほか、修理作業中に主鏡が損傷したという。米ハワイ・マウナケアにある国立天文台のすばる望遠鏡=国立天文台提供国立天文台は、復旧までに数カ月単位を要するとしている。すばる望遠鏡は1999年、国立天文台が初めて海外に建設した世界最大級の望遠