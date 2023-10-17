大阪市でチンパンジーが脱走したことを受け、天王寺動物園が会見を行いました。天王寺動物園：「本日はチンパンジー、レモンの逸走により、お客様並びに関係者の皆さまに多大なる心配とご迷惑をお掛けしたことをおわび申し上げます。大変、申し訳ございませんでした。（午前）10時35分、捕獲を行っていた獣医師が逸走したチンパンジーに左頬をかまれ、救急車出動を要請。14回にわたり、命中したものが数回、麻酔銃により捕獲を