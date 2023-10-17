【ソウル＝時吉達也】岸田文雄首相が１７日、靖国神社の秋季例大祭に合わせ「真榊（まさかき）」と呼ばれる供物を奉納したことに対し、韓国外務省の任洙奭（イムスソク）報道官は同日の定例記者会見で「深い失望と遺憾」を表明した。任報道官は「日本の責任ある指導者たちが歴史を直視し、過去の歴史に対する謙虚な省察と心からの反省を行動で示すよう促す」と述べた。