【モデルプレス＝2023/10/17】KinKi Kidsの堂本光一が、16日放送のレギュラーラジオ番組『KinKi Kidsどんなもんヤ！』（文化放送／毎週月曜24時5分〜）に出演。自身の単独会見についての思いを語った。KinKi Kids堂本光一、異例の単独会見に50人以上の報道陣◆KinKi Kids堂本光一、単独会見を行った理由を明かす堂本は8日、東京・帝国劇場にて行われた自身が主演を務めるミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』公開ゲネプロ