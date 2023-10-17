上野樹里、千秋役の玉木宏と2ショ 女優の上野樹里が10月17日に自身のX（旧Twitter）を更新。2006年放送のドラマ『のだめカンタービレ』で一緒にダブル主演を務めた俳優の玉木宏とのツーショットを披露し、「のだめと千秋だぁ」「相変わらずカッコいい！」とネット上で話題を呼んでいる。 アザーカットです。 玉木さん、 「よくやってるよ」って。「懐かしくて 思い出して 涙が出たよ」っ
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