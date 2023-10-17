【AFP＝時事】パレスチナ自治区ガザ地区（Gaza Strip）へのイスラエル軍の軍事行動に対して手のひらを赤く塗って抗議するチリのパレスチナ人コミュニティの子どもたち。チリの首都サンティアゴで。今月7日のパレスチナのイスラム原理主義組織ハマス（Hamas）によるイスラエルへの大規模な攻撃で多数の死傷者が出たことを受け、イスラエルはガザ地区を包囲し、同地区への給水を遮断した。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・【解