大阪市天王寺区の天王寺動物園で17日午前10時20分ごろ、「チンパンジーが1頭、おりから逃げた」と大阪府警に通報があった。市などによると、園内を逃げて木に登ったところに園の職員が麻酔銃を撃ち、約3時間後に捕獲した。獣医師の40代男性がチンパンジーに顔をかまれ、けがを負った。チンパンジーが脱走した天王寺動物園の外には、退避した大勢の子どもたちが集合していた=2023年10月17日午前11時3分、大阪市天王寺区の天王寺動