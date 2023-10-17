任天堂は10月17日、Nintendo Switch版『ホグワーツ・レガシー』の予約受付を開始した。Nintendo Switch版『ホグワーツ・レガシー』は11月14日（火）に発売予定で、価格は通常版が8778円（税込）、ゲーム内特典を同梱したデジタルデラックスエディションが9878円（税込）となる。本作はすでにPC（Steam、Epic Games Store）およびPS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox Oneで発売中だ。[トピックス]ホグワーツ魔法魔術学校からの