お笑いタレントでYouTuberのフワちゃん（年齢非公開）が9月26日放送のラジオ番組「フワちゃんのオールナイトニッポン0」（火曜3:00・ニッポン放送）で、「番組のアンケートは期限内に提出したことがない」と明かした。＊＊＊【写真10枚】「遅刻したのに東野にコブラツイスト？」自身のSNSにたびたび上がる、“フワちゃん失敗集”をみるバラエティ番組「踊る！さんま御殿!!」（火曜20:00・日本テレビ）のアンケートも、期限か