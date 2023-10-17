南米エクアドルで15日、大統領選の決選投票があり、右派で実業家のダニエル・ノボア元国会議員（35）が初当選を果たした。エクアドルでは8月、大統領選候補者だった男性が殺害されるなど治安が大きく悪化しており、治安回復が主要な争点になっていた。【写真】通夜でひつぎから音、死亡宣告の女性が「生き返る」南米エクアドル選挙管理当局によると、開票率94・03%で、ノボア氏が52・30%の票を獲得。対立候補のルイサ・ゴン