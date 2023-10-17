「この有名人は誰かと思ったらAIだったとは」「タレント業もAIに置き換わるのか」――。人工知能（AI）が生み出したAIタレントが出演する大手飲料メーカー伊藤園のテレビCMがネット交流サービス（SNS）上で話題だ。サービスを提供したAImodel（東京都渋谷区）によると、AIタレントによるテレビCMは日本初。AIグラビア写真集に批判、10日足らずで販売中止AIの難題とはAIタレントを起用したCMは、伊藤園が9月に発売した「お