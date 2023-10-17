【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市が日本の大手繊維商社ＭＮインターファッションと組み、Ｋ（韓国）ファッションを売り込む。市は１７日、市の事業で選ばれた優れたデザイナーズブランドの日本進出、新進ビューティーブランドの支援、共同推進事業の広報・マーケティング協力などに向け、ＭＮインターファッションと１３日に業務協定を結んだと発表した。ＭＮインターファッションのネットワークを活用し、東京を中心とす