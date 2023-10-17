アニメ『SPY×FAMILY』のメインキャラを立体化したスタチューフィフュア「プチラマEX SPY×FAMILY おおきな箱入りSPY×FAMILY 3個入りBOX」が2024年2月中旬登場予定。ホビー通販大手あみあみなどで予約受け付け中だ。アニメ『SPY×FAMILY』は遠藤達哉による同名漫画が原作。隣り合う両国ウェスタリス（西国）とオスタニア（東国）の戦争勃発を避けるため、西国の凄腕スパイ「黄昏」は精神科医ロイド・フォージャーを名乗り東国に潜