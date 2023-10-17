勤務先の高校の女子生徒の体操服などに下半身を密着させて使えないようにしたとして、埼玉県警は16日、県内の私立高校教諭の曽根佑太容疑者（28）=同県所沢市=を器物損壊容疑で逮捕し、発表した。「好みの生徒だったので性欲を満たすためにやった」などと供述しているという。関係者によると、曽根容疑者の勤務先は私立西武台高校（同県新座市）だという。【写真】会社パソコンに女子トイレ画像「これ、私だ」盗撮され、壊れた