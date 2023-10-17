中国が、北朝鮮との協議に基づき、自国で勾留されていた脱北者を段階的に北朝鮮に強制送還したことは、デイリーNKジャパンでも既報の通りだ。北朝鮮は2020年1月、新型コロナウイルスの国内流入を防ぐために、国境を封鎖し、海外で拘束され強制退去命令を受けた者を含めて帰国を禁止した。そして今年8月末、自国民の帰国を認めたことで、段階的に送還が行われた。送還された脱北者は、いずれも国境沿いの地域にある集結所に勾留され