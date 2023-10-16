パレスチナの武装勢力ハマスの攻撃で始まったイスラエルとハマスの戦争以降、各国がイスラエルに滞在中の自国民を退避させるためのチャーター機などを動員する中、日本政府が自国民から退避費用を受けることについて適切だという立場を明らかにした。松野博一官房長官は１６日の記者会見で、「韓国の軍用機は無料で乗れるが、日本政府のチャーター機は３万円を請求するという対応は適切だと思うか」という質問に対し「適切だった」