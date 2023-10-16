匿名のツイッター（現X）のアカウント「Dappi」の投稿で名誉を傷つけられたとして、立憲民主党の国会議員2人が東京都内のウェブコンサルティング会社と社長らに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（新谷祐子裁判長）は16日、会社側に計220万円の賠償と、投稿の削除を命じる判決を言い渡した。【画像】Dappiのツイート、誰が投稿？作業が集中していたのは…ただ、会社側が文書の全面開示や説明を拒んだため、投稿者の詳細は不