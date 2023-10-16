【ソウル聯合ニュース】韓国外交部の金健（キム・ゴン）朝鮮半島平和交渉本部長と米国務省のソン・キム北朝鮮担当特別代表、日本外務省の鯰博行アジア大洋州局長が１６、１７の両日、インドネシア・ジャカルタで相次いで協議し、北朝鮮問題への対応を話し合う。３カ国の北朝鮮担当高官による対面協議は７月以来３カ月ぶりで、日本のアジア大洋州局長が８月に鯰氏に交代して以降で初となる。米ホワイトハウスが１３日、北朝鮮と