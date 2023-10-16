イスラエル軍はガザ地区北部の住民の避難を、イスラム組織「ハマス」が妨害していると主張しました。イスラエル軍が15日に改めて通告した退避期限は過ぎましたが、ガザ地区北部には依然として多くの住民が残ったままです。イスラエル軍は住民の避難が進まない理由として、ハマスが主要退避ルートに車を並べるなどして避難を妨害していると主張しています。また、軍は15日、ガザ地区の住民と現地にいる諜報（ちょうほう）員