歌手工藤静香（53）が15日までに自身のインスタグラムを更新。久しぶりに「G」が出現したと思われる投稿をした。工藤はストーリーズを更新。前半はほのぼのとした愛犬の動画だったが、途中から文字と音声の画面に切り替わり、「ギャー！！」という女性の絶叫や、「分かんない」という当惑するようなつぶやきなどが流れ、”緊急事態”が起きたことをうかがわせた。そして「ばば、ばばぱん？」「笑」「久しぶりのG」などと文字が書か