ＴＢＳ系列で１４日に生放送された特番「オールスター感謝祭」で?ジャニーズ?というワードが消えた。グループ名が変更される予定の「ジャニーズＷＥＳＴ」の中間淳太、小瀧望がスタジオに登場。今のところまだグループ名は変更されていないのだが、札にはグループ名が記載されていなかった。故ジャニー喜多川氏による性加害問題を巡っては、東山紀之社長が２日の会見で「ジャニーズと付くものはすべてなくなる」と明言。本社