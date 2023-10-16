２日に戦力外通告を受けていたヤクルト・杉山晃基投手（２６）が現役引退を決断したことが１５日、分かった。「野球は辞めると決めて、違う道で頑張っていこうと決めました。今後を考えていく中で、別の道で一から頑張ってみたいと思うほうが強かったです」とユニホームを脱ぐ決断に至った理由を明かした。東京都出身で、盛岡大付高、創価大を経て２０２０年にドラフト３位でヤクルトに入団。同期のドラフト１位・奥川とともに将来