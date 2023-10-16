イスラエル外務省は15日、国連のグリフィス事務次長（人道問題担当）に対し「恥を知れ」とX（旧ツイッター）上で非難した。パレスチナ自治区ガザ地区への地上侵攻の可能性が高まるなか、グリフィス氏はガザ市民への避難勧告などを批判しており、イスラエル側がいらだちを募らせているとみられる。【写真】イスラエル軍の空爆で破壊されたモスクを確認するパレスチナ人たちグリフィス氏は英国の外交官出身で、国連人道問題調整