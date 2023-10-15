15日午前10時55分ごろ、三重県南伊勢町の海で水没した車両が発見され、車内から子供４人を含む親子５人の遺体が見つかった。伊勢署によると、５人は伊勢市に住む自営業の男性と小学生４人。署が海に転落した原因や死因を調べている。