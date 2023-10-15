◆２０２３パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージロッテ１―３ソフトバンク（１５日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクが逆王手をかけた。先発の有原が６回５安打１失点の快投で崖っぷちのチームに勝利をもたらした。最速１５０キロを計測した直球とカットボール、チェンジアップなど多彩な球種を散らしてマリーンズ打線をほんろう。２回以外は毎回走者を背負ったが、メジャーで培った投球術を駆使してリー