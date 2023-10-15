障害者施設を運営する東京都小平市の社会福祉法人を巡り、不衛生な環境を虐待のネグレクト（放棄）として職員が内部告発で通報したのに、市が受け付けを拒否していたことが15日、分かった。同法人では、役員らによる暴行や暴言も判明。