タレントのフワちゃんが１４日放送のＴＢＳ系「オールスター感謝祭」（午後６時２１分）と同日深夜の「オールスター後夜祭’２３秋」（午前０時５８分）に連続で生出演。大物司会者に続けざまに叱責される場面があった。まず、「感謝祭」の最終盤「超いじわるクイズ激辛編」のスタート直後に画面に大映しになったフワちゃんは油断していたのか、大あくび。カメラに映されていることを知り、慌てて口元を押さえて苦笑いした。
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