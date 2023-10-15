〈「非モテで、根暗な田舎者」長男（34）が明かした「幸福の科学・大川隆法の“学生時代”」〉から続く日本最大級の新興宗教・幸福の科学が生まれたきっかけは「2度の失恋」だった！？――大川隆法（1956〜2023）の長男・宏洋氏が語った「幸福の科学」誕生の遠因を、新刊『神になりたかった男回想の父・大川隆法』(幻冬舎)より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／前編を読む）《写真公開》大川隆法の人生を支えた【2人の