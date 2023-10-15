「隆法は愚痴っぽく、いつもネガティブな話ばかりしていた。それは幸福の科学の『総裁先生』になった後も変わらない」【貴重写真】大川隆法の人生を支えた「元妻(58歳)」と「最後の妻(38歳)」実の息子だから語れる「幸福の科学」創始者・大川隆法（1956〜2023）の素顔とは――。大川隆法氏を間近に見てきた長男の宏洋氏の新刊『神になりたかった男回想の父・大川隆法』(幻冬舎)より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後