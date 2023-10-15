【AFP＝時事】パレスチナ自治区ガザ地区（Gaza Strip）を実効支配するイスラム組織ハマス（Hamas）とイスラエルとの武力衝突をめぐり、中国の王毅（Wang Yi）外相は、ガザにおけるイスラエルの行動は「自衛の域を超えて」いるとし、「ガザ住民への集団懲罰をやめる」べきだとの考えを示した。サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハーン（Faisal bin Farhan）外相との電話会談の際の発言で、15日に内容が公開された。中国