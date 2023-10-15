◇セ・リーグクライマックスシリーズファーストS第2戦 広島4−2DeNA （2023年10月15日マツダ）「2023JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」は15日、3試合制のファーストステージ（S）第2戦がマツダで行われ、広島が連勝で突破を決めた。阪神とのファイナルSは18日から甲子園（午後6時開始）で行われる。試合後のファンに向けてのセレモニーで、マイクの前に立った新井監督は「まず、私のあいさつの前に選手を代