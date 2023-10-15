◆男子プロゴルフツアー今季メジャー第３戦日本オープン最終日（１５日、大阪・茨木ＣＣ西Ｃ＝７３１５ヤード、パー７０）３打差７位で出たプロ４年目の岩崎亜久竜（あぐり、フリー）が６バーディー、１ボギーの６５で回り、通算８アンダーで逆転。初優勝をメジャーで飾った。１９７３年のツアー制施行後でツアー初優勝が日本オープンの選手は７人目となった。応援に訪れたツアー通算２０勝の谷口徹と抱き合い涙を流した。