つい最近までの猛暑はどこへやら、肌寒く感じる日も増え鍋料理が恋しくなる季節に。紀文食品はこのほど、主要7地域の20～50代以上の既婚女性1400人を対象に実施した「紀文・主要7地域 家庭の鍋料理調査2023」を公開した。 【写真】過去10年を一気見！好きなおでん種ランキング1、2位の牙城を崩すのは？ 「好きな鍋料理」では、1位・すき焼き（64.9%）、2位・しゃぶしゃぶ（64.8%）、3位・おでん（61.1%）という結果